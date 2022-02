Champions League in Salzburg: UEFA-Boss und Hollywood-Star fieberten mit

Aleksander Čeferin und "Spiderman" Tom Holland erlebten in der Bullen-Arena ein Topspiel.

In einer ausverkauften Red-Bull-Arena herrschte gegen Bayern München Festspielstimmung mit Gänsehaut-Atmosphäre. Schon beim Abspielen des Rainermarsches wurde das Stadion zum Hexenkessel. Salzburg weiß, wie man Fußballfeste auch in Pandemiezeiten feiert. Vor allem dann, wenn auch noch die Hymne der Champions League ertönt. Die Bullen sind in einer Fußballwelt angekommen, die zu erreichen vor gar nicht allzulanger Zeit als utopisch angesehen werden musste.

Promi-Auflauf in der Bullen-Arena: Hollywood-Star "Spiderman" Tom Holland fieberte live im Stadion mit den Bullen. Der hatte sich schon kurz nach der Auslosung über sein Management für einen Besuch in Salzburg angekündigt. Auch die Kickerlegenden, Ex-Real-Madrid-Star Luis Figo und Deutschlands ehemaliger Weltfußballer Lothar Matthäus sowie die Chart-Stürmer Josh und Chris Steger waren von der Stimmung in der ausverkauften Arena beeindruckt.

Beim intensiven Meinungsaustausch wurden im Stadion auch die Nationalteam-Chefs von Deutschland, Hansi Flick, und Österreich, Franco Foda beobachtet. Daneben fühlte sich auch UEFA-Präsident Aleksander Čeferin im feudalen VIP-Club sichtlich wohl und unterhielt sich mit ÖFB-Präsident Gerhard Milletich. Im Skybox-Bereich tummelten sich ehemalige und aktuelle Sportgrößen: Motocross-Ass Matthias Walkner, die Ex-Skispringer Andreas Goldberger und Thomas Morgenstern, die Olympia-Helden von Peking 2022 im Rodeln, Thomas Steu, Lorenz Koller, Madeleine Egle, Wolfgang Kindl und Hannah Prock.

Gespannt verfolgte auch Bayern-Legende Uli Hoeneß, der zwar als Ehrenpräsident nicht mehr aktiv ins operative Geschäft eingebunden ist, aber trotzdem in jedem Spiel mit seinem Club mitfiebert, das Achtelfinale gegen die Salzburger. Und er wird dabei auch Angreifer Karim Adeyemi ganz genau beobachtet haben. Allerdings erklärte Hoeneß, wieso ein Transfer von Adeyemi im Sommer nach München (noch) keinen Sinn macht. "Wenn du so einen Spieler holst, musst du ihm Perspektiven aufzeigen. Du kannst nicht hergehen und sagen: Bei uns in München bist du Stammspieler", erklärte der 70-Jährige, warum Dortmund aktuell die besseren Karten in Händen hält.