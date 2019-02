Champions League ins Free-TV: Sky kontert Rummenigge

Die Champions League soll wieder im frei zu empfangbaren Fernsehen laufen: Das hört sich für die meisten Fußballfans gut an. Für Sky hingegen nicht, und so setzte der Pay-TV-Sender nach dem Free-TV-Vorstoß von Karl-Heinz Rummenigge zum Konter an - mit einer verbalen Ohrfeige für den Bayern-Boss.

SN/APA (dpa)/Lino Mirgeler Rummenigge muss Kritik einstecken