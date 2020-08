Champions League könnte auch künftig mit Finalturnier enden

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin kann sich vorstellen, dass die Fußball-Champions-League auch in Zukunft mit einem Final-Acht-Turnier beendet werden könnte. "Wir waren gezwungen, es so zu machen, aber am Ende sehen wir, dass wir etwas Neues herausgefunden haben. Wir werden also sicher in Zukunft darüber nachdenken", sagte Europaverbandpräsident Ceferin.

SN/APA (AFP)/FRANCK FIFE Noch ist es lediglich eine Idee