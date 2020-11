Champions League live: Red Bull Salzburg - Bayern München

Red Bull Salzburg empfängt am Dienstagabend in der Königsklasse den amtierenden Champions-League-Sieger FC Bayern München - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

In den ersten beiden Gruppenspielen gegen Lok Moskau und Atletico Madrid schaute für Red Salzburg trotz guter Leistungen nur eine Punkt heraus - und nun geht es zweimal gegen den amtierenden Champions-League-Sieger FC Bayern München (das Match in München steigt am 25.11.). Können die Bullen gegen scheinbar übermächtige Bayern eine Überraschung liefern? Der Anpfiff für das Heimspiel in der Red-Bull-Arena erfolgt am Dienstag um 21 Uhr - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker.

Das Match im Liveticker:

Quelle: SN