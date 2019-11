Champions League live: SSC Napoli - Red Bull Salzburg

In der vierten Runde der Gruppenphase der Fußball-Champions-League tritt Österreichs Meister Red Bull Salzburg am Dienstag (21 Uhr) bei Italiens Vizemeister SSC Napoli an - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

SN/APA/KRUGFOTO Ein heißer Tanz war das Duell Salzburg-Napoli bereits in Kleßheim, und das wird es wohl auch am Fuße des Vesuv werden.