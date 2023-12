Champions League im Liveticker: Red Bull Salzburg - Benfica Lissabon

Zum Abschluss der Gruppenphase der UEFA Champions League trifft Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg am Dienstag (21 Uhr) in einem Heimspiel auf Benfica Lissabon. Im direkten Duell mit dem amtierenden portugiesischen Meister geht es für das Team von Trainer Gerhard Struber um den dritten Gruppenplatz und damit um die Qualifikation für die Zwischenrunde in der Europa League im Frühjahr. Verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

BILD: SN/GEPA PICTURES Die Bullen wollen auch gegen Benfica jubeln

Das Match im Liveticker