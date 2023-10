In der zweiten Runde der Gruppenphase in der UEFA Champions League trifft Red Bull Salzburg am Dienstag auf Real Sociedad San Sebastián. Gelingt Österreichs Serienmeister im Heimspiel gegen die Spanier der nächste Sieg in der Gruppe D? Verfolgen Sie das Match ab 18.45 Uhr hier im Liveticker!

BILD: SN/GEPA PICTURES Die Bullen wollen am Dienstag auch in der Champions League jubeln.

Das Match im Liveticker