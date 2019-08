Champions League mit Red Bull Salzburg - wo Geld Fußball spielt

Die Spannung steigt. Am Donnerstag um 18 Uhr beginnt in Monaco die Auslosung zur Gruppenphase der Champions League - heuer erstmals mit Österreichs Fußballserienmeister Red Bull Salzburg.

Egal gegen wen Salzburg antritt - in der Königsklasse des Fußballs geht es um mehr als nur fürstliche Prämien:

Neben dem Antrittsgeld in Höhe von 15,25 Millionen Euro in den sechs Gruppenspielen gibt es pro Sieg 2,7 Millionen Euro und 900.000 Euro pro Mannschaft für ein Remis.

Die von der UEFA somit bei jedem Unentschieden eingesparten 900.000 Euro Preisgeld werden nach der Vorrunde anteilig an alle 32 Clubs ausgeschüttet.

In der K.o.-Runde sieht die Preisgeldtabelle dann bei der Qualifikation für die jeweiligen Runden folgende Staffelung vor:

Achtelfinale 9,5 Millionen Euro Viertelfinale 10,5 Millionen Euro Halbfinale 12 Millionen Euro Finale 15 Millionen Euro Sieger 4 Millionen Euro

Bei idealem Verlauf bekommt der Sieger des Endspiels am 30. Mai 2020 in Istanbul schon auf diesem Weg 82,45 Millionen Euro.

Red Bull Salzburg darf - ohne eine Minute noch gespielt zu haben - mit gut 30 Champions-League-Millionen rechnen. Denn die UEFA spült über die so genannte Koeffizienten-Rangliste weiteres Geld in die Clubkassen. Europas Fußballverband verteilt insgesamt 585 Millionen Euro an alle 32 Teilnehmer, wobei das im Ranking am besten platzierte Team, Real Madrid, 32 Anteile à 1,108 Millionen Euro erhält, also 35,456 Millionen Euro. Die Salzburger lukrieren als Mittelständler immer noch etwa 15 Millionen Euro.

Quelle: SN