Beobachter von Salzburgs Champions-League-Gegner Genk sahen in der Red-Bull-Arena beim 7:2 gegen Hartberg einen Bullen-Torjäger Erling Haaland außer Rand und Band.

Red Bull Salzburg hat lange auf diesen Tag warten müssen. Sehr lange sogar. Nach vielen Entbehrungen und Enttäuschungen in den vergangenen Jahren spielen die Bullen am Dienstag (21 Uhr) endlich auf der größten Fußball-Bühne. Premierengegner in der Champions League ist ...