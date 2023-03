Österreichischer Mädelsabend in London mit historischer Dimension

Gleich fünf Österreicherinnen sind im Viertelfinale der Women's Champions League am Mittwoch und Donnerstag im Einsatz.

Marina Georgieva (Paris SG) hofft auf Einsatzzeit in der Champions League.

Carina Wenninger (r.) will im Camp Nou mit AS Roma die Wende schaffen.

Das Hinspiel ging mit 1:0 an die Bayern mit Sarah Zadrazil (r.)

Wir sehen uns in London: Österreichischer Mädelsabend mit Laura Wienroither, Manuela Zinsberger und Sarah Zadrazil.

1:0-Sieg im Hinspiel gegen Arsenal, 1:0-Sieg im Bundesliga-Hit gegen Wolfsburg samt Sprung auf Platz eins: Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben allen Grund, beschwingt nach London zu reisen. Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League wollen ÖFB-Teamspielerin Sarah Zadrazil und ihre Teamkolleginnen ihren starken Lauf fortsetzen.

Im Emirates Stadium von London geht es am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen das englische Topteam um den Halbfinaleinzug. "Wir werden auf Sieg spielen, wir wollen auch das Rückspiel auf alle Fälle gewinnen - und dann geht's weiter", kündigte Bayern-Offensivspielerin Linda Magull an. Im vergangenen Jahr war der FC Bayern im Viertelfinale gegen Paris ausgeschieden, den Titel in der Königsklasse gewonnen hat München noch nie.

Arsenals Österreicherinnen-Duo, Torfrau Manuela Zinsberger und Verteidigerin Laura Wienroither, setzt auf die Unterstützung der Fans im Emirates Stadium. Halbfinalgegner des Aufsteigers aus diesem Duell wäre Wolfsburg, falls sich dieser nach dem 1:0-Hinspielsieg gegen Paris Saint-Germain am Donnerstag daheim durchsetzt. Die "Wölfinnen" sind auch im DFB-Pokal-Halbfinale Gegner des FC Bayern. Bei den Französinnen dürfte ÖFB-Legionärin Marina Georgieva zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Bereits am Mittwoch erlebt Carina Wenninger ein Highlight ihrer Karriere: Mit AS Roma muss die 126-fache ÖFB-Teamspielerin im Camp Nou gegen den FC Barcelona einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen.

Das aktuelle Viertelfinale der Women's Champions League markiert wieder einen historischen Meilenstein: Alle acht Spiele fanden bzw. finden in den großen Stadien der Clubs statt. Romas Hinspiel gegen Barcelona verfolgten in der Vorwoche 39.000 Fans im Olympiastadion.