Champions-League-Play-off: Red Bull Salzburg feiert 2:1-Sieg gegen Bröndby

Die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle steht mit einem Bein in der Gruppenphase der Champions League. Die Bullen siegten am Dienstag gegen Bröndby Kopenhagen mit 2:1 und haben nun eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Mittwoch. Dabei lagen die Salzburger zur Pause überraschend mit 0:1 hinten.

Ein klarer Heimsieg sollte es werden, am besten mit einem komfortablen Zwei-, Drei-, ja gar Vier-Tore-Polster, um entspannt in das Rückspiel kommenden Mittwoch (21 Uhr) gegen Bröndby gehen zu können. Der Einzug in die Champions-League-Gruppenphase, der dritten in Folge, schien Red Bull Salzburg auf dem Silbertablett serviert zu werden, reiste der dänische Meister aufgrund eines Corona-Clusters innerhalb der Mannschaft doch stark ersatzgeschwächt nach Salzburg. Theorie und Praxis liegen im Fußball allerdings manchmal weit auseinander. Und so wurde es am Dienstag im Play-off-Hinspiel ein Geduldspiel, ehe am Ende ein knapper 2:1-Sieg auf der Anzeigetafel stand. Ein völlig verdienter, für den man allerdings härter arbeiten musste als gedacht.

Die Partie begann für Salzburg mit einem Schock: Die Champions-League-Hymne in der mit 17.800 Zuschauern gut gefüllten Bullen-Arena war gerade verhallt, als Mikael Uhre aus dem Nichts (und aus dem Stand) zum 1:0 für Bröndby traf. Ausgangspunkt war eine Fehlerkette in der Abwehr, Rasmus Kristensen und Maximilian Wöber verteidigten zu lasch. Einen so frühen Gegentreffer hatten die Bullen zuletzt vor knapp zwei Jahren kassiert, in der Bundesliga gegen Austria Wien. Auch damals gewann Salzburg noch (4:1).

In der Folge beschränkte sich Bröndby auf das Verteidigen, Trainer Niels Frederiksen hatte nicht umsonst auf eine Fünferkette gesetzt. Die beste Chance in der ersten Hälfte hatte Nicolas Capaldo nach einem sehenswerten Wöber-Chip über das halbe Spielfeld, doch der Argentinier ballerte über das Tor (12.). Salzburg verbuchte klar mehr Spielanteile, tat sich im Vorwärtsgang aber schwer, weil erstens die Genauigkeit und zweitens die Kreativität fehlte. Benjamin Sesko versuchte es mit einem Schuss (19.), der landete jedoch in den Armen von Bröndby-Keeper Mads Hermansen. Als die Verzweiflung im Salzburger Spielaufbau größer wurde, nahm sich Luka Sucic ein Herz: Auch seinen Versuch aus 20 Metern konnte Hermansen parieren (40.). Ein Wöber-Kopfball ging knapp neben das Tor (41.), und ein vermeintlicher Treffer von Rasmus Kristensen kurz vor dem Pausenpfiff wurde wegen Abseits zurecht aberkannt.

Die zweite Spielhälfte begann Salzburg wesentlich energischer, siegeshungriger und wirkte fortan auch nicht mehr so verunsichert. Der Lohn war nichts weniger als der Ausgleich: Karim Adeyemi, in den ersten 45 Minuten noch glücklos, nutzte in der 57. Minute einen Abpraller des dänischen Torhüters und traf zum 1:1. Chancen im Minutentakt folgten, vorerst aber noch ohne Erfolg. Es sollte bis zur 90. Minute dauern, bis der Einbahnstraßenfußball nach 30:2 Torschüssen und 75 zu 25 Prozent Ballbesitz mit einem weiteren Treffer belohnt wurde. Brenden Aaronson, von Oumar Solet nach dessen Energieanfall perfekt freigespielt, erzielte das erlösende 2:1. Nur noch eine Schrecksekunde mischte sich dazwischen: Ben Slimane knallte einen Weitschuss aus 30 Metern an die Querlatte (75.).

Salzburg bleibt damit in dieser Saison weiterhin makellos, hat die ersten sechs Pflichtspiele unter Trainer Matthias Jaissle allesamt gewonnen - und kam auch der angepeilten Champions-League-Teilnahme und der damit verbundenen Startprämie von 15 Millionen Euro ein gutes Stück näher. Bröndby hingegen verlängerte seine Horrorserie. In dieser Saison ist der dänische Meister nach fünf Ligarunden (drei Remis, zwei Niederlagen) und dem Play-off-Hinspiel in Salzburg nach wie vor ohne Sieg.



Liveticker zum Nachlesen: