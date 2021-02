Champions League: Red Bull Salzburg erteilt Ausweichplan von Leipzig eine Absage

Der englische Fußball-Meister Liverpool darf für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am 16. Februar bei RB Leipzig nicht nach Deutschland einreisen. Einen Sonderantrag der Sachsen für die Einreise der "Reds" lehnte die Bundespolizei am Donnerstag ab. Der angedachte Ausweichort Salzburg dürfte nicht in Frage kommen.

SN/AP Liverpool-Trainer Jürgen Klopp.