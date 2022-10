Champions League: Red Bull Salzburg fliegt mit Wut im Bauch nach Zagreb

Das Ligaspiel von Dinamo Zagreb wurde verschoben. Für Salzburg-Trainer Matthias Jaissle ist diese Vorgangsweise nicht optimal.

Nach zwei Unentschieden in Serie feierte Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg beim 3:2 in Altach den erwarteten Pflichtsieg. Die zweite Garnitur der Bullen zeigte sich kämpferisch, aber spielerisch überzeugen konnten die Salzburger nur selten. Rückschlüsse auf die Partie in der Champions League am Dienstag in Zagreb gegen Dinamo können überhaupt keine gezogen werden. Salzburg-Trainer Matthias Jaissle verzichtete fast auf sein komplettes Stammpersonal. Viele Bullen-Profis, die in Kroatien in der Startelf stehen werden, machten die Reise nach Altach auch gar nicht ...