Red Bull Salzburg kassiert gegen den AC Mailand eine herbe Pleite

Nach dem 0:4 gegen den AC Milan steigt Red Bull Salzburg als Gruppendritter in die Europa League um. Der italienische Meister zeigte den jungen Bullen die Grenzen auf.

Red Bull Salzburg muss von der Champions-League-Bühne abtreten. Die 0:4 (0:1)-Niederlage am Mittwochabend im altehrwürdigen San Siro beim AC Milan besiegelte das Aus in der Fußball-Königsklasse, als Gruppendritter spielt Österreichs Serienmeister im Frühjahr damit in der K.o.-Phase der Europa League weiter. Die Auslosung dazu findet am Montag statt.

Mutige Entscheidung von Jaissle

Dass der Aufstieg schließlich in weiter Ferne war, das lag an einer sehr starken Mailänder Mannschaft. Gleichzeitig erwischten die Bullen nicht ihren besten Tag. Weil Kapitän Andreas Ulmer, seit dieser Woche 37 Jahre alt, vorerst auf der Ersatzbank Platz nehmen musste, war Red Bull Salzburg mit der jüngsten Champions-League-Startelf im neuen Jahrtausend in die Partie gegangen. Eine mutige Entscheidung von Trainer Matthias Jaissle, immerhin spielten die Salzburger vor 70.000 Zuschauern und damit vor der größten Kulisse in der Red-Bull-Ära. Doch von jugendlichem Leichtsinn oder gar Ehrfurcht war keine Spur. Die Bullen versuchten mutig nach vorn zu spielen und kamen in der ersten Hälfte, in der von beiden Mannschaften Hochgeschwindigkeitsfußball vorgetragen wurde, auch zu einigen namhaften Torchancen. Maurits Kjaergaard (11.), Junior Adamu (17.), Luka Sucic (38.) seien hier hervorgehoben. Im Abschluss fehlte allerdings das Glück des Tüchtigen, und manchmal auch die letzte Durchschlagskraft.

Milan-Torjäger nicht zu halten

So traf nicht Salzburg, sondern Milan, und zwar just durch den ältesten Mann auf dem Feld, den 36-jährigen Olivier Giroud. Der Franzose köpfelte in der 14. Minute nach einem Tonali-Eckball unbedrängt zum 1:0 ein. Das San Siro bebte. Dasselbe wiederholte sich knapp zehn Minten später, als Giroud unter kräftiger Mithilfe von Bullen-Keeper Philipp Köhn das vermeintliche 2:0 erzielte. Er war jedoch im Abseits gestanden. In der Anfangsphase hatte Milan-Kapitän Theo Hernandez bei einem Weitschuss die Außenstange getroffen.

Bullen nach der Pause chancenlos

Von den ersten, äußerst temporeichen 45 Minuten gezeichnet, verabschiedeten sich die Salzburger in die Kabine. In dem Wissen, dass es noch mehr Präzision im letzten Drittel, mehr Konsequenz beim finalen Pass und in den Zweikämpfen braucht, um gegen den italienischen Meister bestehen zu können. Doch all die guten Vorsätze wurden nach nur wenigen Augenblicken in der zweiten Spielhälfte zunichte gemacht. 46 Sekunden nach Wiederanpfiff köpfelte Rade Krunic zum vorentscheidenden 2:0 ein. Und dann schlug erneut der scheinbar ewig junge Giroud zu. Der Stürmerstar erhöhte in der 57. Minute nach einer Fehlerkette in der Bullen-Abwehr auf 3:0. Die Querlatte verhinderte bei einem scharfen Schuss von Rafael Leao vorerst noch Schlimmeres (66.), doch längst war der Widerstand der Salzburger gebrochen. Den Schlusspunkt zum 4:0 aus Sicht der Mailänder setzte Junior Messias (91.) nach einem sehenswerten Alleingang. Die stolzen "Rossoneri" ziehen damit erstmals seit 2014 wieder ins Champions-League-Achtelfinale ein, die enttäuschten Salzburger müssen sich mit der Europa League trösten.

