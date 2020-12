Champions League: Red Bull Salzburg schlägt Lok Moskau mit 3:1

Am fünften Spieltag der Gruppe A in der Fußball-Champions-League setzte sich Österreichs Meister Red Bull Salzburg bei Lok Moskau mit einem überzeugenden 3:1-Auswärtssieg durch. Die Tore der Bullen erzielten Mergim Berisha (2) und Joker Karim Adeyemi - lesen Sie das Match hier im Liveticker nach!

Das Spiel im Liveticker:

Red Bull Salzburg hat das zuletzt verlorene Gefühl des Siegens am Samstag so richtig ausgekostet. Nach vier Pflichtspielen ohne Erfolg rollte der Fußballbundesliga-Tabellenführer mit 8:2 über Gastgeber St. Pölten hinweg. Das gibt Zuversicht vor dem wichtigen Champions-League-Duell bei Lok Moskau. "Es war der richtige Moment für das Team, so zu spielen. Es war genau das, was wir jetzt gebraucht haben", sagte Salzburg-Trainer Jesse Marsch.

Am Dienstag geht es in Russland darum, sich eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Verbleib im Europacup über 2020 hinaus zu sichern. Mit dem ersten Sieg im fünften Spiel würden die Salzburger um einen Punkt an Lok vorbei auf Rang drei ziehen und vielleicht die Achtelfinal-Chance wahren.

Quelle: SN