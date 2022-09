Red Bull Salzburg taucht gegen Chelsea in eine schillernde Fußballwelt ein

Mit Chelsea erwartet Red Bull Salzburg in der Champions League ein scheinbar übermächtiger Gegner.

Es gibt nicht viele Fußballclubs, die weit über die eigenen Landesgrenzen hinaus die Fans in aller Welt elektrisieren. Real Madrid und der FC Barcelona gehören zweifellos dazu, genauso wie der FC Bayern, Paris Saint-Germain und natürlich Liverpool, Manchester United oder der FC Chelsea, Salzburgs Gegner am zweiten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase. Die Bullen gastieren am Mittwoch (21 Uhr/hier im Liveticker) an der legendären Stamford Bridge. Bei einem Verein, der erst vor Kurzem um 2,9 Milliarden Euro an einen neuen Haupteigentümer ging, ...