Champions League: Red Bull Salzburg trifft auf Bayern, Atlético Madrid und Lok Moskau

Ein Super-Los für Österreichs Serienmeister: Red Bull Salzburg trifft in der Champions League auf Titelverteidiger Bayern München, Atlético Madrid aus Spanien und den russischen Vizemeister Lok Moskau.

Eine kurze Anreise, die aber geht zum Titelverteidiger: Red Bull Salzburg bekommt es in der Champions-League-Gruppenphase mit Bayern München zu tun. Das Team um ÖFB-Verteidiger David Alaba und den Topstars wie Manuel Neuer, Serge Gnabry, Thomas Müller und Joshua Kimmich wurden den Salzburgern am Donnerstag aus Topf A zugelost.

Trainer Flick arbeitete schon in Salzburg

Deutschlands Paradeclub ist derzeit das Maß aller Dinge im europäischen Fußball. Unter dem ursprünglichen Interimstrainer Hansi Flick, einst für kurze Zeit auch Assistenztrainer in Salzburg unter Giovanni Trapattoni (2006/07), blieben die Münchner das ganze Jahr 2020 ungeschlagen, ehe voriges Wochenende ein 1:4 gegen Hoffenheim die stolze Serie beendete. Der Champions-League-Triumph im Finale gegen Paris Saint-Germain ist noch in frischer Erinnerung. Erst am Mittwoch gab es zum Drüberstreuen den Gewinn des deutschen Supercups.

Mit den Bayern verbindet Österreichs Serienmeister beste Erinnerungen: 2014 gelang unter Trainer Roger Schmidt ein beeindruckender 3:0-Testspielsieg. In einem internationalen Bewerb gab es noch kein Duell gegen den deutschen Rekordmeister.

Atlético: Altstar und Toptalent

Ebenfalls ein Kracher ist Atlético Madrid. Jungstar Joao Felix, um die Rekordsumme von 126 Millionen Euro verpflichtet, und Stürmer-Evergreen Luis Suarez prägen den 750-Millionen-Euro-Kader beim Team von Trainer Diego Simeone. Mit Alvaro Morata steht ein mehrfacher Champions-League-Gewinner im Team, dazu mit dem Slowenen Jan Oblak einer der besten Torhüter Europas. Atlético unterlag im August im Finalturnier der Champions League überraschend im Viertelfinale gegen RB Leipzig. In internationalen Bewerben gab es zuletzt 2018 etwas zu feiern, Atlético holte damals die Europa League. 2016 unterlag der Club im Finale der Champions League gegen Stadtrivale Real erst im Elfmeterschießen.

Unangenehmer Außenseiter: Lok Moskau

Lok Moskau ist voererst die große Unbekannte in der Gruppe A. Der russische Vizemeister hat in dem Polen Grzegorz Krychowak seinen wertvollsten Spieler. Trainer ist der Serbe Marko Nikolic. In der vorigen Saison wurden die Moskauer in ihrer Gruppe der Königsklasse Letzter hinter Juventus, Atlético Madrid und Leverkusen. Nur gegen die deutsche Werkself gelangen bei einem 2:1 auswärts Punkte, allerdings machten die Russen den Favoriten das Leben schwer: Juve hatte zwei Mal zu kämpfen, um jeweils mit 2:1 zu gewinnen. In der heimischen Premier Liga hatte Lok als Vizemeister respektable 15 Punkte Rückstand auf Zenit St. Petersburg.

Nach einer jahrelangen Geduldsprobe steht Red Bull Salzburg zum zweiten Mal in Folge in der Gruppenphase der Champions League. Hatte man sich im Vorjahr über die UEFA-Fünfjahreswertung dank eines Bundesliga-Fixplatzes noch direkt für die Königsklasse des internationalen Fußballs qualifiziert, schalteten die Bullen diesmal Israels Meister Maccabi Tel Aviv im Play-off aus. Es war dies die erste erfolgreiche Kampagne über den klassischen Qualifikationsweg.

Zuschauer? Eine leise Hoffnung

Die Spieltermine sind 20./21. Oktober, 27./28. Oktober, 3./4. November, 24./25. November, 1./2. Dezember und 8./9. Dezember. Die genauen Spieltermine sollen erst am Freitag festgelegt werden. Ob bei den Gruppenspielen bereits Zuschauer zugelassen sind, ist noch unklar. Die UEFA will darüber in den nächsten Tagen entscheiden. Die derzeitige Lage bei den Corona-Infektionszahlen lässt aber eher darauf schließen, dass es bis Jahresende bei Geisterspielen bleibt.

Die Champions-League-Gruppen 2020/21 im Überblick

Gruppe A Bayern München Atlético Madrid FC Salzburg Lok Moskau



Gruppe B

Real Madrid Schachtar Donezk Inter Mailand Mönchengladbach



Gruppe C

FC Porto Manchester City Olympiakos Piräus Marseille



Gruppe D

FC Liverpool Ajax Amsterdam Atalanta Midtjylland



Gruppe E

FC Sevilla Chelsea Krasnodar Rennes



Gruppe F

Zenit St. Petersburg Dortmund Lazio Rom Brügge



Gruppe G

Juventus Turin FC Barcelona Dynamo Kiew Ferencvaros



Gruppe H

Paris SG Manchester United RB Leipzig Basaksehir

Quelle: SN