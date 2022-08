Champions League: Red Bull Salzburg trifft auf Milan, Chelsea und Zagreb

Schwierige Aufgaben für die Bullen: AC Milan, der FC Chelsea und Dinamo Zagreb sind Gegner von Österreichs Serienmeister in der Königsklasse des Fußballs.

Die Spielansetzungen werden im Lauf des Freitags bekanntgegeben. Erster Spieltag ist der 6./7. September. Wegen der Winter-WM in Katar wird die Gruppenphase heuer schon Anfang November abgeschlossen.

Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer sagte: "Wir freuen uns riesig über diese Auslosung. Das wird sehr spannend. Wir hätten alle gern Real Madrid gehabt, sind aber zufrieden mit dem Los. Das sind alles große Namen im europäischen Fußball. Es wird sicher eine Herausforderung, aber es ist einiges möglich für uns. Ziel ist, international zu überwintern, am besten in der Champions League."

Die Gegner im Check

Auf Italiens Meister AC Milan traf Vorgängerclub Austria Salzburg bei seiner Champions-League-Teilnahme 1994. Das Auswärtsspiel wurde nach einem Flaschenwurf auf Torhüter Otto Konrad trotz des 3:0-Siegs von Milan mit null Punkten für die Italiener gewertet. Daheim unterlag Salzburg knapp mit 0:1. Der aktuelle Topstar ist der derzeit verletzte 40-jährige Zlatan Ibrahimovic. Als Hoffnungsträger gilt Portugals Senkrechtstarter Rafael Leao. Das legendäre Mailänder Meazza-Stadion weicht demnächst einem Neubau, im Herbst wird aber noch dort gespielt.

Chelsea unter Trainer Thomas Tuchel ist zweimaliger Sieger der Champions League (2012, 2021). Raheem Sterling, Kai Havertz und Kalidou Koulibaly sind die Stars des Londoner Clubs, der wegen des Ukraine-Kriegs einen Eigentümerwechsel hinter sich hat. Der Russe Roman Abramowitsch musste gehen, der US-Investor Tedd Boehly übernahm und versucht seither vergeblich, noch einen ganz großen Namen zum Club zu lotsen. Im Sommer 2019 gab es in einem spektakulären Testmatch in Salzburg einen 5:3-Sieg für Chelsea.

Dinamo Zagreb war bereits mehrfach Gegner von Salzburg auf europäischer Ebene. 2016 gab es ein schmerzhaftes Aus im Play-off zur Champions League in der Verlängerung des Rückspiels. 2014 gewannen die Bullen in der Gruppe der Europa League zwei Mal klar (4:2, 5:1). 2009 düpierten die Salzburger unter Coach Huub Stevens die Kroatien in der Qualifikation zur Königsklasse mit 1:1 und 2:1. Mit Robert Ljubicic und Emir Dilaver gehören auch zwei Österreicher dem Kader von Kroatiens Meister an. Sie mussten sich mit Dinamo durch drei Qualifikationsrunden mühen, gegen Bodö Glimt aus Norwegen wurde der Einzug in die Gruppenphase mit 0:1 und 4:1 nach Verlängerung fixiert.

Die Auslosung erfolgte am Donnerstag in Istanbul, wo am 10. Juni 2023 auch das Finale steigen wird. Red Bull Salzburg spielt heuer bereits zum vierten Mal in der Gruppenphase der Champions League. in der vorigen Saison erreichten die Bullen als Gruppenzweiter hinter Lille und vor Sevilla und Wolfsburg das Achtelfinale, wo gegen Bayern München mit 1:1 und 1:7 das Aus kam.

Champions League 2022/23

Gruppe A: Ajax Amsterdam, Liverpool, Napoli, Rangers

Gruppe B: FC Porto, Atletico Madrid, Leverkusen, Brügge

Gruppe C: Bayern München, FC Barcelona, Inter Mailand, Pilsen

Gruppe D: Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting Lissabon, Marseille

Gruppe E: AC Milan, Chelsea, FC Salzburg, Dinamo Zagreb

Gruppe F: Real Madrid, RB Leipzig, Schachtar Donezk, Celtic

Gruppe G: Manchester City, FC Sevilla, Dortmund, Kopenhagen

Gruppe H: Paris SG, Juventus Turin, Benfica, Maccabi Haifa

Millionen sind garantiert

Fix ist: Auf Salzburg wartet im Herbst der große Geldregen. Insgesamt schüttet der Europäische Fußballverband in der Champions-League-Saison 2022/23 rund zwei Milliarden Euro an Prämien aus. Die Einnahmen der 32 qualifizierten Clubs fußen auf vier Säulen: Startprämien (25 Prozent), leistungsabhängige Festbeträge (30 Prozent), koeffizientenabhängige Beträge (30 Prozent) sowie variable Beträge, der sogenannte Marktpool (15 Prozent). In der Champions League geht es also nicht nur ums Gewinnen, sondern auch ums Kassieren. Allein die Teilnahme an der Gruppenphase ist 15,64 Millionen Euro wert. Diese Summe setzt sich aus einer Anzahlung von 14,8 Millionen und einer Restzahlung von 840.000 Euro zusammen.

Pro Sieg in der Gruppenphase gibt es 2,8 Millionen, jedes Unentschieden ist 930.000 wert. Da je nach Anzahl der Unentschieden also Geld im UEFA-Topf übrig bleibt, wird dieser Betrag am Ende der Vorrunde entsprechend der Anzahl der gewonnenen Gruppenspiele unter allen 32 Teams verteilt. Folglich ist jedes Unentschieden für die übrigen Teams bares Geld wert.

Wer es - wie Red Bull Salzburg im Vorjahr - über die Gruppenphase hinausschafft, kassiert weiter. Für die Teilnahme am Achtelfinale gibt es 9,6 Millionen, für die Teilnahme am Viertelfinale 10,6 Millionen, für die Teilnahme am Halbfinale 12,5 Millionen und als Finalist noch einmal 15,5 Millionen Euro.

Vergleichsweise mickrig fällt die Siegerprämie aus: Der Gewinner des Endspiels am 10. Juni 2023 im Atatürk-Stadion von Istanbul erhält 4,5 Millionen Euro sowie ein Ticket für den UEFA-Supercup, das mit 3,5 Millionen dotiert ist.

Die variablen UEFA-Prämien noch gar nicht hineingerechnet, könnte Salzburg in diesem Herbst 25 Millionen Euro einspielen, sollten sich die bemerkenswerten zehn Punkte aus dem Vorjahr wiederholen lassen. Drei Siege und ein Unentschieden waren es im Verlauf der Gruppenphase 2021/22.