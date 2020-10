Österreichs Meister Red Bull Salzburg hatte im zweiten Gruppenspiel der Champions League die Sensation auf dem Fuß. Am Ende gab es beim spanischen Topclub Atlético Madrid aber eine 2:3-Niederlage.

Zweites Spiel in der Gruppenphase der Champions League, zweite Enttäuschung: Nach dem 2:2 zum Auftakt gegen Lok Moskau musste sich Red Bull Salzburg am Dienstagabend dem spanischen Topclub Atlético Madrid mit 2:3 (1:1) geschlagen geben. Die Parallele: Beide Male waren die Bullen zumindest ebenbürtig, wenn nicht sogar die bessere Mannschaft.

Salzburg mit Rasmus Kristensen und Mergim Berisha anstelle von Albert Vallci und Sekou Koita in der Startelf ließ die stolzen Madrilenen dank einer bärenstarken zweiten Hälfte lange um diesen Heimsieg zittern. Es wäre das jähe Ende einer eindrucksvollen Serie gewesen. So hat Atlético nur eines seiner vergangenen 26 Europacup-Heimspiele verloren - im September 2017 gegen Chelsea (1:2). In elf der jüngsten 13 Partien musste das Team des streitbaren Trainers Diego Simeone nicht einmal ein Gegentor hinnehmen. In der spanischen Liga ist Atletico seit 21 Partien unbesiegt.

Allein diese Zahlen bestätigen, dass Red Bull Salzburg vor einer Geisterkulisse im Estadio Wanda Metropolitano eine Riesenleistung abgeliefert hat. Kapitän Andreas Ulmer und Co. legten gegen den zweimaligen Champions-League-Finalisten (2014, 2016) und dreimaligen Europa-League-Sieger (2010, 2012, 2018) einen couragierten Auftritt hin. Der sollte am Ende aber ohne Punktgewinn bleiben.

Atléticos Jungstar Joao Felix versetzte den Salzburgern mit einem Doppelpack den "Todesstoß". Der 20-jährige Portugiese, der bereits in den ersten Spielminuten mit einem spektakulären Seitfallzieher für Aufsehen gesorgt hatte, traf in der 52. und 85. Minute - zuerst nach einem sehenswerten Doppelpass mit Angel Correa, in der Schlussphase mit einem Gewaltschuss nach einem Eckball. Das 1:0 für Atlético hatte in der ersten Halbzeit Marcos Llorente unter Mithilfe von Bullen-Keeper Cican Stankovic erzielt.

Auf Seiten der Salzburger gelang Dominik Szoboszlai mit dem Außenrist der zwischenzeitliche Ausgleich und Mergim Berisha nach einem Ulmer-Assist sogar die Führung. Doch unglaublich, aber wahr: Zwei Tore gegen die defensiv so starken Spanier waren am Ende zu wenig für den ersten Sieg in der laufenden Gruppenphase der Fußball-Königsklasse.

So liegt Red Bull Salzburg in der Tabelle vor dem Duell mit Champions-League-Titelverteidiger Bayern München am kommenden Mittwoch ex aequo mit Lok Moskau nur auf Rang drei. Außerdem endete eine ebenso stolze Erfolgsserie wie jene von Atlético Madrid. Die letzte Niederlage kassierten die Bullen nämlich am 2. März, also noch vor dem Corona-Lockdown, in der Bundesliga bei Altach (2:3). Seither hat Salzburg 23 Pflichtspiele nicht verloren, zehn Mal allein in dieser Saison.

Stimmen zum Spiel

Jesse Marsch (Salzburg-Trainer): "Das Gefühl jetzt ist, dass wir sehr enttäuscht sind. Vom Gefühl her hatten wir die totale Kontrolle, bekommen aber am Ende ein Standard-Tor. Das ist schwierig für uns. Aber ich bin sehr stolz auf unsere Mannschaft. Wir haben gut gespielt. Viele gute junge Spieler haben auch eine super Leistung geliefert. Es ist schade, dass wir in diesem Moment im Turnier nach zwei guten Spielen nur einen Punkt haben. Aber wir haben gut gespielt."

Rasmus Kristensen (Salzburg-Verteidiger): "Wir hätten uns sicher einen Punkt verdient. Es ist schade, dass wir in den letzten fünf Minuten ein Tor bekommen haben. Aber wir haben so gut gespielt, die ganze Gruppe hat so gut gekämpft. Es ist nicht einfach, hier zu spielen. Wir haben fast einen Punkt gewonnen, aber es war am Ende nicht genug. Ein Spieler wie Joao Felix braucht drei, vier gute Situationen, dann macht er zwei Tore. Das ist die Champions League, aber wir haben auch Weltklasse-Spieler. Es war Pech, aber ich glaube, wir können sehr stolz sein."

Atlético Madrid - Red Bull Salzburg 3:2 (1:1)

Tore: 1:0 (29.) M. Llorente, 1:1 (40.) Szoboszlai, 1:2 (47.) Berisha, 2:2 (52.) Joao Felix, 3:2 (85.) Joao Felix

Atletico: Oblak - Trippier, Savic, Felipe, Lodi (82. Hermoso) - M. Llorente, H. Herrera (82. Torreira), Koke - Correa, Suarez (82. Lemar), Joao Felix



Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber (63. Onguene), Ulmer - Mwepu, Camara, Junuzovic (63. Ashimeru), Szoboszlai - Daka (30. Koita/83. Okafor), Berisha

Gelbe Karten: M. Llorente bzw. Ramalho, Wöber

Estadio Wanda Metropolitano, keine Zuschauer (wegen Coronavirus), SR Hategan (ROU)

Quelle: SN