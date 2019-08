Champions League: Die Bullen gehen selbstbewusst in die Gruppe mit Liverpool, Napoli und Genk. Unterschätzt wird Österreichs Meister nicht mehr werden.

Der Countdown läuft: Schon in 17 Tagen rollt erstmals in Salzburg der Fußball im Zeichen der Champions League. Mit dem Heimspiel gegen den belgischen Meister KRC Genk startet Serienmeister Red Bull Salzburg das große Abenteuer in der Königsklasse.

