Champions League: Salzburg trifft auf Liverpool, Napoli und Genk - "geile Gruppe"

In der Gruppenphase der Champions League trifft Österreichs Fußballserienmeister Red Bull Salzburg unter anderem auf Titelverteidiger Liverpool. Dazu kommt Italiens Vizemeister SSC Napoli und Belgiens Meister KRC Genk.

Damit gibt es ein Wiedersehen mit Sadio Mane und Naby Keita, die in der österreichischen Bundesliga bei Salzburg ihre ersten großen Profi-Erfahrungen gemacht haben und nun beim FC Liverpool unter Vertrag stehen. Die "Reds" kommen übrigens nicht nur als Sieger der Champions League sowie des Supercup-Finales gegen Chelsea nach Kleßheim.

In der Startruppe von Kulttrainer Jürgen Klopp ist Virgil van Dijk der unumstrittene Abwehrchef. Der aus den Niederlanden stammende Innenverteidiger ist am Donnerstag im Rahmen der Champions-League-Auslosung in Monaco zu Europas Fußballer des Jahres gekürt worden.Van Dijk setzte sich in der Endauswahl gegen Lionel Messi (Barcelona) und Cristiano Ronaldo (Juventus) durch.

Liverpool kann darüber hinaus mit dem Ägypter Mohamed Salah und dem Brasilianer Roberto Firminho zwei offensive Großkaliber aufbieten.

Ein Wiedersehen gibt es übrigens auch gegen Napoli. Im Achtelfinale der Europa League war im März 2019 nach einem Auswärts-0:3 und Heim-3:1 das Aus gekommen. Zeit für eine Revanche...

Die Gruppenphase der "Königsklasse" startet am 17. und 18. September. Alle drei Heimspiele der Salzburger sind übrigens schon ausverkauft.

Jesse Marsch: "Eine geile Gruppe"

Salzburg-Trainer Jesse Marsch sagte in einer ersten Reaktion: "Ich denke es ist eine geile Gruppe! Gute Gegner und natürlich gegen Liverpool - das ist ein großer Gegner, super Team, eine unglaubliche Herausforderung. Napoli ist eine taktische super eingestellte Mannschaft und typisch italienisch. Genk als belgischer Meister ist natürlich auch schwierig. Wir sind bereit für eine große Herausforderung."

Salzburgs Kapitän Stefan Ulmer sagte: "Meine Ex-Teamkollegen Naby Keita und Sadio Mané habe ich zuletzt im Fernsehen gesehen - jetzt freue ich mich, dass sie wieder nach Salzburg kommen. Jeder Spieler hat ein Grinsen im Gesicht! Jeder ist sehr zufrieden mit der Gruppe, die wir bekommen haben. Anfield-Road ist natürlich top. Ich hätte natürlich gerne auch andere Stadien gesehen, aber vielleicht kommt das ja noch."

Die Auslosung brachte auch einige hochkarätig besetzte Gruppen. Der FC Barcelona, Borussia Dortmund und Inter Mailand mit Valentino Lazaro wurden in Gruppe F gezogen, für das nach zwölfjähriger Pause wieder in der "Königsklasse" vertretene Slavia Prag dürfte da nicht viel zu holen sein.

Etwas Brisanz verspricht auch die Gruppe A, wo Paris Saint-Germain, Real Madrid, Galatasaray und LASK-Bezwinger Brügge aufeinandertreffen. David Alaba und sein Club FC Bayern bekommen es in Pool B mit dem Vorsaison-Finalisten Tottenham sowie Olympiakos und Roter Stern Belgrad zu tun.

Alabas Landsleute Julian Baumgartlinger, Aleksandar Dragovic und Ramazan Özcan treten in Gruppe D mit Bayer Leverkusen gegen Juventus Turin, Atletico Madrid und Lok Moskau an. Gegner von Dinamo Zagreb, wo der Österreicher Emir Dilaver engagiert ist, sind Manchester City, Schachtar Donezk und Atalanta Bergamo.

Losglück hatte RB Leipzig mit den ÖFB-Internationalen Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Stefan Ilsanker und dem noch monatelang nicht fitten Hannes Wolf. Die aus dem vierten und letzten Topf gezogenen Sachsen kämpfen in Gruppe G gegen Zenit St. Petersburg, Benfica Lissabon und Olympique Lyon um die beiden Plätze im Achtelfinale.

Champions League - die Gruppen

Gruppe A Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brügge, Galatasaray Istanbul Gruppe B Bayern München, Tottenham Hotspur, Olympiakos Piräus, Roter Stern Belgrad Gruppe C Manchester City, Schachtar Donezk, Dinamo Zagreb (Dilaver), Atalanta Bergamo Gruppe D Juventus Turin, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lok Moskau Gruppe E Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk Gruppe F Barcelona, Borussia Dortmund, Inter Mailand, Slavia Prag Gruppe G Zenit St. Petersburg, Benfica Lissabon, Olympique Lyon, RB Leipzig Gruppe H Chelsea, Ajax Amsterdam, Valencia, Lille

Das Spiel um das große Geld

Doch egal wer gegen wen spielt - in der Königsklasse des Fußballs geht es um mehr als nur fürstliche Prämien: Neben dem Antrittsgeld in Höhe von 15,25 Millionen Euro in den sechs Gruppenspielen gibt es pro Sieg 2,7 Millionen Euro und 900.000 Euro pro Mannschaft für ein Remis.

Die von der UEFA somit bei jedem Unentschieden eingesparten 900.000 Euro Preisgeld werden nach der Vorrunde anteilig an alle 32 Clubs ausgeschüttet.

In der K.o.-Runde sieht die Preisgeldtabelle dann bei der Qualifikation für die jeweiligen Runden folgende Staffelung vor:

Achtelfinale 9,5 Millionen Euro Viertelfinale 10,5 Millionen Euro Halbfinale 12 Millionen Euro Finale 15 Millionen Euro Sieger 4 Millionen Euro*

* Zusätzlich zum Erreichen des Finales.

Bei idealem Verlauf bekommt der Sieger des Endspiels am 30. Mai 2020 in Istanbul schon auf diesem Weg 82,45 Millionen Euro.

Red Bull Salzburg darf - ohne eine Minute noch gespielt zu haben - mit gut 30 Champions-League-Millionen rechnen. Denn die UEFA spült über die so genannte Koeffizienten-Rangliste weiteres Geld in die Clubkassen. Europas Fußballverband verteilt insgesamt 585 Millionen Euro an alle 32 Teilnehmer, wobei das im Ranking am besten platzierte Team, Real Madrid, 32 Anteile à 1,108 Millionen Euro erhält, also 35,456 Millionen Euro. Die Salzburger lukrieren als Mittelständler immer noch etwa 15 Millionen Euro.

