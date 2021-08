Champions League: Salzburgs Play-off-Gegner heißt Bröndby

Red Bull Salzburg trifft am 17./18. bzw. 24./25. August in der Qualifikation für die Fußball-Königsklasse auf den dänischen Meister. Das ergab die Auslosung im UEFA-Hauptquartier in Nyon Montagmittag.

SN/GEPA pictures In UEFA-Bewerben heißt der Club FC Salzburg.