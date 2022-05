Chaos bei CL-Finale: Schuldzuweisungen aus London und Paris

Nach den chaotischen Szene vor dem Champions-League-Finale in Paris rund um Liverpools Fans gehen die Sichtweisen in England und Frankreich konträr auseinander. Während die britische Regierung ihre Kritik an den französischen Sicherheitskräften erneuerte, sieht Frankreichs Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra die Verantwortung vor allem bei den Fans von der Insel. Nach einer Krisensitzung am Montag berichtete Innenminister Gérald Darmanin von mehr als 100 Festnahmen.

SN/APA/AFP/THOMAS COEX Chaos im Pariser Stade de France hat politisches Nachspiel