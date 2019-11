Chelsea nach 2:2 bei Valencia in Pool H hinter Spaniern

Chelsea muss in der Gruppe H der Fußball-Champions-League weiter um den Aufstieg ins Achtelfinale zittern. Die Londoner kamen am Mittwochabend bei Valencia über ein 2:2-Remis nicht hinaus und fielen bei Punktegleichheit aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs hinter die Spanier zurück. Die hatten in London 1:0 gewonnen und halten vor der letzten Runde wie Chelsea bei acht Zählern.

SN/APA (AFP)/JAVIER SORIANO Chelsea kam über ein 2:2-Remis nicht hinaus