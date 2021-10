Chelsea nach 3:1 gegen Hasenhüttls Southampton Spitzenreiter

Chelsea hat sich am Samstag an die Spitze der englischen Fußball-Premier-League gesetzt. Der Champions-League-Sieger gewann an der Stamford Bridge gegen das von Ralph Hasenhüttl gecoachte Southampton 3:1 und liegt damit zwei Punkte vor Liverpool. Die "Reds" würden mit einem Heimsieg am Sonntag im großen Schlager gegen Manchester City wieder um einen Zähler an Chelsea vorbeiziehen.

SN/APA/AFP/JUSTIN TALLIS Hasenhüttl machte mit Southampton bei Chelsea gute Figur