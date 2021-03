Chelsea sichert Ligarang vier mit 2:0 gegen Everton ab

Chelsea hat Rang vier in der englischen Fußball-Premier-League erfolgreich verteidigt. Die Londoner setzten sich am Montag gegen Everton mit 2:0 durch, blieben im zwölften Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und behielten zum zweiten Mal in Serie gegen ein Team aus Liverpool die Oberhand. Die Truppe von Coach Thomas Tuchel vergrößerte den Vorsprung auf die auf Rang sechs zurückgefallenen "Toffees" auf vier Punkte, wobei die ein Spiel weniger ausgetragen haben.

SN/APA (AFP)/JOHN SIBLEY Havertz konnte von Pickford nur durch ein Foul gestoppt werden