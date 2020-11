Chelsea und Sevilla erreichen Champions-League-Achtelfinale

Chelsea und der FC Sevilla haben sich am Dienstag die ersten beiden Tickets für das Achtelfinale der Fußball-Champions-League gesichert. Beide Teams halten nach in der Nachspielzeit sichergestellten 2:1-Siegen in Gruppe E bei jeweils zehn Punkten aus vier Spielen. Chelsea setzte sich bei Stade Rennes ebenso nach 1:0-Pausenführung durch wie Sevilla beim FK Krasnodar.

SN/APA (AFP)/KIRILL KUDRYAVTSEV Das Tor zum 2:1 für Sevilla fixierte den Aufstieg