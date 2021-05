Chelsea zieht nach 2:0 gegen Real Madrid ins Finale der Champions League ein

Nach 2019 (Liverpool vs Tottenham) ist das Finale der Champions League 2021 wieder eine englische Angelegenheit: Der FC Chelsea bezwang Real Madrid am Mittwoch im Halbfinal-Rückspiel mit 2:0 und trifft im Endspiel am 29. Mai in Istanbul auf Manchester City.

SN/AFP Führungstreffer für Chelsea: Timo Werner trifft aus einem Meter ins leere Tor. Real-Keeper Thibaut Courtois kann nur zusehen.