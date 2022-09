Chile, Peru kämpfen vor Sportgericht für WM-Out von Ecuador

Die Fußball-Verbände aus Chile und Peru kämpfen vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS für einen Ausschluss von Ecuador von der WM 2022. Im Kern geht es in dem Fall um Außenverteidiger Byron Castillo, dessen Spielberechtigung in der WM-Qualifikation von den beiden Verbänden angezweifelt wird. Der Weltverband FIFA hatte den Einspruch aus Chile und Peru am 16. September erneut zurückgewiesen und einen Entscheid der eigenen Disziplinarkommission bestätigt.

SN/APA/AFP/SASCHA SCHUERMANN Diskussionen um Byron Castillos Staatsbürgerschaft