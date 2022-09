Chile präsentiert Beschwerde gegen Ecuadors WM-Teilnahme

Chile hat dem Weltverband FIFA am Donnerstag seine Beschwerde gegen Ecuadors Startplatz bei der Fußball-WM in Katar präsentiert. Die Chilenen berufen sich dabei auf einen mutmaßlich nicht spielberechtigten Spieler, den die Ecuadorianer in der WM-Qualifikation eingesetzt haben. Ein Urteil könnte schon in den nächsten 24 Stunden fallen. Wenige Wochen vor dem Start hofft Chile somit weiter auf einen nachträglichen Platz beim Turnier.

SN/APA/AFP/OZAN KOSE FIFA muss sich mit Chiles Beschwerde auseinandersetzen