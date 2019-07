Chile will mit Copa-Hattrick Geschichte schreiben

Während das erste Halbfinale der Copa America zwei Fußball-Großmächten gehört, stehen einander in der Nacht auf Donnerstag (2.30 Uhr MESZ) in Porto Alegre die weniger dekorierten Chile und Peru gegenüber. Aktuell ist Chile in Südamerika aber bei den Besten. Das Team von Trainer Reinaldo Rueda peilt schon den dritten Copa-Triumph in Serie an - das wäre Rekord in der modernen Ära.

SN/APA (AFP)/JUAN MABROMATA Arturo Vidal peilt seinen dritten Copa-Triumph an