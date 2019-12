Nach Traumparaden kassierte der Salzburg-Torhüter gegen Liverpool zwei unglückliche Tore.

Man begegnet sich immer zwei Mal im Leben. Vor sechs Jahren kassierte Cican Stankovic, damals beim SV Grödig, sein erstes Gegentor in der Bundesliga durch Sadio Mané. In einem denkwürdigen Salzburger Derby in der Untersberg-Arena schenkte der Senegalese im Oktober ...