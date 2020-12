CL-Fixplatz winkt: ÖFB-Clubs in Fünfjahreswertung weiter 10.

Österreichs Fußball-Meister 2022 wird aller Voraussicht nach mit einem Fixplatz in der Champions-League-Gruppenphase belohnt, denn durch die jüngsten Erfolgserlebnisse von Red Bull Salzburg, WAC und LASK hat die heimische Liga Rang zehn in der UEFA-Fünfjahreswertung weiter gefestigt. Der Vorsprung auf den Elften Schottland beträgt 3,7 Punkte, allerdings sind die Schotten in der K.o.-Phase nur noch durch die Glasgow Rangers in der Europa League vertreten.

SN/GEPA pictures Wichtiger Erfolg nicht nur für diesen einen ÖFB-Club: Der WAC (hier mit Torschützen Dejan Joveljic, M.) schaffte durch ein 1:0 über Feyenoord den Aufstieg in das Sechzehntelfinale der Europa League.