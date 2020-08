CL-Halbfinale erstmals ohne Spanien, England und Italien

Die deutsch-französischen Festspiele in der Fußball-Königsklasse sorgen für ein Novum. Erstmals in der Geschichte der Fußball-Champions-League stehen keine Teams aus Spanien, England oder Italien im Halbfinale. Stattdessen schafften es mit Bayern-München-Gegner Olympique Lyon und RB Leipzigs Kontrahent Paris Saint-Germain zum ersten Mal zwei französische Teams in der Vorschlussrunde.

SN/APA (AFP)/FRANCK FIFE Olympique Lyon komplettierte am Samstag das Halbfinale