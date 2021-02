CL-Spiel Leipzig gegen Liverpool findet in Budapest statt

Das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen RB Leipzig und dem FC Liverpool wird am 16. Februar in Budapest ausgetragen. Das gab die Europäische Fußball-Union UEFA am Sonntag bekannt. Wegen der aktuellen Corona-Beschränkungen hatte die deutsche Bundespolizei einen Antrag auf eine Sondergenehmigung für die Einreise des englischen Fußball-Meisters abgelehnt. Es folgte eine hektische Suche nach Lösungen.

SN/APA (dpa)/Jan Woitas Leipzig-Trainer Nagelsmann reist mit dem Team nach Budapest