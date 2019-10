CL-Titelverteidiger Liverpool nach Sieg in Genk auf Kurs

Nach der Auftaktpleite in Neapel ist der Titelverteidiger in der Fußball-Champions-League bei Halbzeit der Gruppenphase wieder voll auf Kurs. Mit einem 4:1-Erfolg in Genk holte Liverpool den ersten Auswärtssieg in der Gruppenphase seit fast genau zwei Jahren und hat in der Gruppe E vor dem Heimspiel gegen die Belgier am 5. November drei Punkte Vorsprung auf Salzburg.

SN/APA (AFP)/FRANCOIS WALSCHAERTS Liverpool ging dank Oxlade-Chamberlain früh in Führung