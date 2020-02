Clasico könnte im spanischen Titelrennen "entscheidend" sein

Real Madrid und der FC Barcelona stehen vor einem richtungsweisenden "Clasico" in der spanischen Fußball-Meisterschaft. Die schwächelnden "Königlichen" gehen aufgrund der jüngsten Ergebnisse als leichter Außenseiter in den Heimschlager am Sonntag (21.00 Uhr) im Estadio Bernabeu. Zuletzt wurde die Tabellenführung an die Katalanen verloren, die mit einem Zwei-Punkte-Plus ins Spiel gehen.

SN/APA (AFP)/FAYEZ NURELDINE Barcelona hofft auf einen Messi in Torlaune