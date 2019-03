Club-WM mit 24 Teams kommt ab 2021

Im Funktionärsstreit um neue Fußball-Wettbewerbe stehen die Zeichen offenbar auf Einführung einer erweiterten Club-WM ab 2021. Wie das ZDF in seiner "Sportreportage" am Sonntag berichtet, will FIFA-Chef Gianni Infantino dafür vorerst auf die von ihm ebenfalls propagierte globale Nations League verzichten.

