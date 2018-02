Clubs von Stöger und Hasenhüttl vor EL-Achtelfinaleinzug

Leipzig und Borussia Dortmund, die letzten deutschen Europacup-Hoffnungen neben Bayern München, wollen zumindest in der Fußball-Europa-League aufzeigen. Die österreichischen Trainer der beiden Clubs dürfen den Spielen am Donnerstag dabei optimistisch entgegenblicken. Peter Stögers BVB reicht in Bergamo ein Remis, Ralph Hasenhüttls Leipzig kann sich gegen Napoli sogar eine Heimniederlage leisten.

Nach acht Bundesligaspielen ohne Niederlage und mit einem 3:2 aus dem Hinspiel im Gepäck machten sich die Dortmunder am Mittwoch mit breiter Brust auf den Weg zu Atalanta. "Die Ausgangssituation ist nicht so schlecht. Wir haben in den vergangenen Wochen gezeigt, dass wir schwer zu schlagen sind", befand der Österreicher. Unter seiner Regie ist aus dem einstigen Dortmunder Erlebnis- ein eher unspektakulärer Ergebnisfußball geworden - wie zuletzt beim 1:0 in Mönchengladbach.

So defensiv wie in den zweiten 45 Minuten dieser Partie will Stöger die Aufgabe in Reggio Emilia, wo Bergamo derzeit wegen des Umbaus der heimischen Arena seine Spiele austrägt, aber nicht angehen. "Es nicht unser Spezialgebiet, sich dagegenzustellen und die Angriffe aufzufangen", gestand er, "die leichtere Variante ist die, dass du das Spiel selbst gestaltest. Wir müssen versuchen, unsere Spielkultur über einen längeren Zeitraum auszuspielen, dann hast du selbst weniger zu tun."

Noch besser schaut die Angelegenheit für Leipzig nach dem 3:1-Auswärtserfolg bei SSC Napoli aus. Trotz der guten Ausgangsposition warnte ÖFB-Teamstürmer Marcel Sabitzer jedoch vor der Spielstärke Napolis: "Wir dürfen uns nicht ausruhen im Rückspiel. Die Jungs haben sehr viel Qualität, da kann es schnell gehen", erklärte der Teamkollege von Stefan Ilsanker und Konrad Laimer.

Zumal die Leipziger auf ihren Kapitän Willi Orban verzichten müssen. Der Abwehrchef zog sich beim 1:2 gegen Eintracht Frankfurt eine tiefe Fleischwunde zu, musste genäht werden. Ebenfalls verletzt ist Mittelfeldstar Naby Keita - Oberschenkelzerrung. Damit fehlen Hasenhüttl zwei wichtige Spieler. "Die Ausgangsposition ist gut, es ist aber 90 Minuten noch ein weiter Weg für uns, weil Neapel auswärts für Tore immer gut ist", mahnte auch der 50-jährige Steirer.

(Apa/Dpa)