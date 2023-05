Co-Gastgeber Finnland holt gegen Deutsche ersten WM-Sieg

Einen Tag nach der enttäuschenden 1:4-Auftaktniederlage gegen die USA hat sich Titelverteidiger Finnland am Samstag bei der Eishockey-Weltmeisterschaft den ersten Sieg geholt. In der Österreich-Gruppe A setzte sich der Co-Gastgeber in Tampere gegen Deutschland mit 4:3 (1:1,2:2,1:0) durch und bescherte Schwarz-Rot-Gold eine unglückliche zweite Niederlage.

BILD: SN/APA (AFP)/ANTTI AIMO-KOIVISTO Titelverteidiger Finnland fügt Deutschland zweite Niederlage zu

Das viel umjubelte Siegestor knapp sieben Minuten vor Schluss erzielte Mikko Lehtonen. Davor traf Joel Armia (10.) bzw. glänzte Sakari Manninen mit zwei Toren (35., 36.) und einem Assist. Den Deutschen, die im Mitteldrittel 2:1 in Führung lagen, fehlte nach dem 0:1 gegen Schweden am Freitag erneut wenig zur Überraschung. Die Treffer von Marcel Noebels (18.), Kai Wissmann (33.) und John-Jason Peterka (40.) reichten nicht. Im dritten Samstagsspiel der Österreich-Gruppe setzte sich Dänemark gegen Ungarn im ersten WM-Auftritt mit 3:1 durch, Matchwinner war Nikolaj Ehlers mit zwei Powerplay-Treffern. In Gruppe B gab wärmte sich die Schweiz mit einem souveränen 7:0 über Slowenien auf, Norwegen musste im Penaltyschießen eine etwas überraschende 3:4-Niederlage gegen Kasachstan hinnehmen. Mühevoll verlief der Auftakt für die Slowakei, die sich gegen den zweiten Mit-Gastgeber Lettland mit 2:1 durchsetzte. Es war bereits die zweite Niederlage für die Letten.