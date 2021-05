Coach Allegri kehrt als Pirlo-Nachfolger zu Juventus zurück

Der frühere Erfolgscoach Massimiliano Allegri kehrt zu Juventus Turin zurück. Der italienische Fußball-Rekordmeister präsentierte den 53-Jährigen am Freitag als Nachfolger von Andrea Pirlo. Der frühere Mittelfeldstar muss nach nur einer Saison im Amt wieder gehen. Unter dem Trainerneuling war Juventus in der Liga nach davor neun Meistertiteln in Serie gerade noch auf Platz vier gekommen. Der Cupsieg war ein schwacher Trost.

SN/APA/AFP/MARCO BERTORELLO Pirlo wird von seinem Ex-Coach Allegri abgelöst