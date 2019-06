Copa-Rekordgewinner Uruguay besiegte Titelverteidiger Chile

Rekordsieger Uruguay hat am Montagabend (Ortszeit) bei der Copa America der Fußballer in Brasilien Titelverteidiger Chile mit 1:0 (0:0) besiegt und sich damit noch den Sieg in der Gruppe C gesichert. Ein Kopfballtor von Paris-Saint-Germain-Stürmer Edinson Cavani in der 82. Minute entschied das Spitzenduell im Maracana-Stadion von Rio de Janeiro.

SN/APA (AFP)/MAURO PIMENTEL Dieses Tor von Edinson Cavani brachte den "Urus" den Gruppensieg