Cornelius lässt Dänemark jubeln - Ernüchterung in Paris

Er kam, sah, traf und drehte die Partie. Einwechsler Andreas Cornelius hat Dänemark mit seinem Doppelpack zum 2:1-Sieg gegen Frankreich am Freitagabend im Stade de France einen idealen Einstand in die Fußball-Nations-League beschert. Der Weltmeister wiederum zeigte in Abwesenheit von Cheftrainer Didier Deschamps einige Schwächen. Die Dänen und Österreicher (nach dem 3:0 in Kroatien) liegen mit drei Punkten an der Spitze der Gruppe A1 und treffen am Montag in Wien aufeinander.

SN/APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT Matchwinner Andreas Cornelius