Corona-Alarm bei Red Bull Salzburg: 15 Bullen positiv getestet

Schock bei Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg: Nach zwei trainingsfreien Tagen wurden bei Spielern und Betreuern routinemäßig Coronatestungen durchgeführt. Das schockierende Ergebnis: 15 Personen aus Mannschaft und Betreuerteam sind positiv auf das Virus getestet worden.

Aus diesem Grund mussten die Salzburger die für Mittwoch geplanten Trainingseinheiten absagen. Das für Sonntag geplante Bundesliga-Spiel beim LASK soll, laut derzeitigem Stand, aber trotzdem über die Bühne gehen. Weil der Tabellenführer 14 Feldspieler und zwei Torhüter zur Verfügung hat, kann das Duell (noch) nicht abgesagt werden. Der Antrag auf eine Spielverschiebung könnte auch noch sehr kurzfristig eingebracht werden. Bisher gab es während der Coronapandemie erst zwei Spielverschiebungen, beide Male war Sturm Graz betroffen.

Bis auf Weiteres kein Training

Die betroffenen Spieler und Betreuer befinden sich in Quarantäne. Einige leiden an milden Symptomen. In den kommenden Tagen finden laufend Testungen statt. "Derzeit sind wir noch trainings- und spielbereit. Wir müssen jetzt aber die weitere Entwicklung bei den nicht infizierten Spielern in Abstimmung mit unserer medizinischen Abteilung sehr genau beobachten und gegebenenfalls darauf reagieren", betont Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund, der sich in Hinblick auf das Champions-League-Rückspiel gegen Bayern München (8. März) natürlich eine ruhigere Vorbereitung gewünscht hätte.