Corona-Alarm und Polizeischutz überschatten Auftritte von Wolfsberg und Rapid

Acht Fälle bei Wolfsberg - Rapid verstärkt Sicherheitsmaßnahmen.

Mit dem Sieg in Rotterdam vor einer Woche schoss sich Wolfsberg in der Europa League an die Spitze der Gruppe K. Vor der Partie am Donnerstag in Zagreb haben die Kärntner aber mit Problemen zu kämpfen. Im Zuge der Coronatests wurden acht positive Fälle bekannt.

Aber auch Gegner Dinamo Zagreb hat vor dem Duell mit dem Tabellenführer gleich mehrere positive Coronafälle zu beklagen. Neben fünf Spielern ist auch Trainer Zoran Mamic betroffen. Die Vorbereitung auf die Partie ist ...