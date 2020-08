Corona: FC Liverpool nicht von Quarantänepflicht für Österreich-Reisende betroffen

Großbritannien hat am Donnerstag Österreich von der Liste sicherer Länder hinsichtlich Covid-19 gestrichen. Einreisende ins Königreich müssen ab Samstag daher in eine 14-tägige Quarantäne. Für das Testspiel des FC Liverpool bei Red Bull Salzburg am Dienstag ändert sich aber nichts.

SN/Andreas Kolarik Der FC Liverpool trainiert derzeit in Salzburg.