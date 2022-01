Corona-geplagte Bayern möchten Spiel gegen Gladbach verlegen

Herbstmeister Bayern München drängt nach Aussage von Gladbachs Sportdirektor Max Eberl wegen der zahlreichen Corona-Fälle in seinem Profi-Kader auf eine Verlegung des am Freitag angesetzten Rückrunden-Eröffnungsspiels der deutschen Fußball-Bundesliga. "Es ist so, dass Bayern gerne absetzen würde", sagte Eberl am Mittwoch in Mönchengladbach. Die Bayern haben aktuell neun positiv getestete Profis. Dazu sind Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr für den Afrika-Cup abgestellt.

SN/APA/dpa/Sven Hoppe Nagelsmann wird trotz Personalsorgen nicht einlaufen