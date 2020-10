Coronafälle konnten Red Bull Salzburg auf ihrem Siegeszug nicht stoppen

Vor dem Ligaspiel gegen Hartberg wurden drei Profis von Red Bull Salzburg positiv auf Corona getestet. Beim 7:1 gegen die Steirer zeigten die Bullen dann aber eine Machtdemonstration.

Das Coronavirus bereitet Red Bull seit vielen Wochen Probleme und auch Kopfzerbrechen. Zuerst erwischte es einen hochrangigen Mitarbeiter der Red-Bull-Akademie, der positiv auf Corona getestet wurde. Dann legte das Virus Salzburg-Profi Jerôme Onguéné nach einem Heimaturlaub in Frankreich lahm. Trauriger Höhepunkt war vor wenigen Wochen ein Coronacluster in der Akademie der Bullen, der seinen Ursprung bei den Nachwuchs-Eishockeycracks hatte. Nach den Tests am Freitag erwischte es nun zum zweiten Mal den Fußballmeister. Drei Bullen-Profis versäumten positiv getestet das Spiel am ...