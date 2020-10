Coronakrise bei Red Bull Salzburg: Alle Bullen negativ getestet, aber noch keine Entwarnung

Fußballmeister Red Bull Salzburg nimmt am Mittwoch wieder das Training auf. Trainer Jesse Marsch ist erleichtert, weil die alle Coronatests am Montag negativ ausfielen. Aber nich ist die Krise nicht gänzlich überwunden.

Nach den Coronatests am Montag gab es bei Fußballmeister Red Bull Salzburg einmal ein vorsichtiges, erleichtertes aufatmen. Denn nach den drei positiven Coronafällen von der vergangenen Woche, gab es bei allen Salzburg-Profis nur negative Testergebnisse. Schon am Mittwoch und am Freitag werden die nächstens Tests durchgeführt. Salzburgs Geschäftsführer Stephan Reiter betonte bei "Sky" in der Sendung "Talk & Tore": "Das heißt noch nicht, dass es Entwarnung gibt, die Inkubationszeit dauert an. Das heißt, der Mittwoch und der Freitag werden ...