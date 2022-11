Costa Rica veröffentlicht WM-Kader - Navas als Star

Costa Rica hat seinen Kader für die Fußball-WM in Katar bekanntgegeben. Angeführt wird das 26 Spieler umfassende Aufgebot von Startorhüter Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Mittelfeldspieler Orlando Galo schaffte es nach einem positiven Dopingtest dagegen nicht in den Kader. Costa Rica trifft in Gruppe E auf Deutschland, Spanien und Japan.

SN/APA/AFP/EZEQUIEL BECERRA Costa Rica setzt bei WM auf Stargoalie Navas